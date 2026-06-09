Segurança

Golpe do Falso Executivo
Notícia

Operação prende golpistas que causaram prejuízo de R$ 200 mil a empresa de Canoas

Criminosos se passaram pelo presidente da empresa para cobrar de funcionária transferências a fornecedores

Guilherme Milman

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