Segurança

Crime organizado
Notícia

Operação mira grupos envolvidos em homicídios em Alvorada e Viamão 

Cinco mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em seis municípios gaúchos nesta quinta-feira

Leticia Mendes

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