Operação mira grupos envolvidos em homicídios em Alvorada e Viamão 

Mandados são cumpridos em Alvorada, Viamão, Porto Alegre, Gravataí, Charqueadas e Arroio dos Ratos. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação da Polícia Civil cumpre, na manhã desta quinta-feira (11), cinco mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em homicídios nos municípios de Alvorada e Viamão, na Região Metropolitana.

A ação é coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em conjunto com Brigada Militar e Polícia Penal. Os mandados são cumpridos em Alvorada, Viamão, Porto Alegre, Gravataí, Charqueadas e Arroio dos Ratos.

Até as 9h40min, quatro pessoas haviam sido presas de forma preventiva. Elas não tiveram os nomes divulgados.

Segundo a investigação, os alvos seriam integrantes de duas organizações criminosas envolvidas em assassinatos relacionados à disputa por territórios do tráfico de drogas nos bairros Stella Maris e Aparecida, em Alvorada, e nas regiões de Tarumã, em Viamão, e Lomba do Pinheiro, no limite com Porto Alegre.

Entre os casos apurados, está o homicídio de um jovem de 22 anos, morto a tiros em março deste ano. O crime aconteceu no momento em que a vítima chegava em casa, no bairro Stella Maris, em Alvorada. Conforme a polícia, os autores do crime estariam em uma motocicleta.

Também são investigadas duas tentativas de homicídio no mesmo mês. Uma delas aconteceu no bairro Chácara do Tordilho. Na outra, no Stella Maris, um homem de 38 anos teria sido abordado por criminosos que tentaram colocá-lo à força dentro de um veículo. A vítima conseguiu fugir, mas foi atingida por disparos de arma de fogo.

Em Viamão, a investigação teve início após a morte de um jovem de 18 anos, executado em janeiro deste ano. De acordo com a polícia, a vítima teria ligação com o tráfico de drogas e acompanhava a liderança de uma facção criminosa da zona leste de Porto Alegre.

Os investigadores apontam que o verdadeiro alvo do ataque seria essa liderança, que visitava parentes na região. O homicídio aconteceu durante o dia, enquanto a vítima carregava objetos em um veículo estacionado. Após o crime, os suspeitos perderam o controle do carro utilizado na fuga, colidiram contra uma valeta e abandonaram o veículo.

Mandados

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais buscam apreender armas de fogo, celulares, dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais que possam auxiliar no avanço das investigações.

A operação tenta reunir novas provas sobre a participação dos investigados nos crimes e retirar armas de circulação, além de responsabilizar os envolvidos nas execuções.

Protocolo

A operação desta manhã integra o protocolo de combate aos homicídios. A iniciativa, aplicada inicialmente na Capital, foi estendida para a Região Metropolitana e para o interior do Estado.