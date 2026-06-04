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O que se sabe sobre mulher de 37 anos presa após fingir ter 12 anos e ser "adotada" em SC

Amanda Maria Souza de Oliveira teria fingido ser adolescente por 14 meses. Suspeita já tinha registros semelhantes em outros Estados

Zero Hora

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