O que se sabe sobre caso de menino que morreu após comer bolo que estaria envenenado no Rio de Janeiro

Arthur de Mello estava internado desde 1º de junho em estado grave. Redes Sociais / Reprodução

Arthur de Mello da Silva, de 11 anos, morreu na quinta-feira (11) após ser internado com suspeita de envenenamento em hospital de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A morte por parada cardíaca foi confirmada ao g1 pelo pai do menino, Ademir de Mello.

O resultado do laudo toxicológico foi divulgado nesta sexta (12) e confirmou que Arthur ingeriu terbufós-sulfóxido, popularmente conhecido como chumbinho. Com isso, a principal suspeita da Polícia Civil, que investiga o caso, é de que o menino tenha sido envenenado.

De acordo com o g1, o exame também apontou vestígios de lidocaína e midazolam no corpo da criança. Familiares relataram que Arthur estava em uma festa da avó materna em 31 de maio e passou mal após comer um pedaço de bolo.

A cronologia do caso

O menino foi internado no dia seguinte à festa, em 1º de junho. O pai já suspeitava de que o filho tivesse ingerido chumbinho, substância ilegalmente comercializada como raticida, e por isso registrou ocorrência na 64ª Delegacia de Polícia em 2 de junho.

Nos últimos dias, a família relatou que o estado de saúde de Arthur era grave. Ele estava entubado e apresentava baixa resposta ao tratamento do hospital.

Segundo o pai, o menino tinha grande inchaço cerebral. Arthur morreu na noite de quinta-feira (11) após uma parada cardíaca.

Investigação

A investigação foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

A unidade policial realizou, na última terça-feira (9), o interrogatório de testemunhas e familiares para o inquérito que apura suspeita por envenenamento.

O pai da vítima cobrou que as apurações do caso fossem rigorosas, ressaltando que não apontaria culpados antes dos resultados da investigação.