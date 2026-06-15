O que é vicaricídio e por que ele é uma das formas mais violentas de ferir uma mulher 

Vicaricídio foi incorporado ao Código Penal em abril de 2026. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Desde 6 de abril deste ano o Código Penal brasileiro tipifica mais um crime de violência contra mulher: o vicaricídio. Antes, a tipificação dependia da interpretação de quem fazia a denúncia.

O termo é usado para descrever o assassinato de filhos, parentes ou pessoas queridas com o intuito de causar sofrimento psicológico extremo à mulher.

Introduzido no Código Penal e incorporado à Lei Maria da Penha por meio da Lei 15.384/2026, o vicaricídio está incluído no rol dos crimes hediondos — delitos de extrema gravidade que causam profunda repulsa social — e tem as punições mais severas:

20 a 40 anos de reclusão

de reclusão Aumento de pena : o tempo de prisão pode ser acrescido em até seis anos se o crime for praticado na presença da mulher, contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência

: o tempo de prisão pode ser acrescido se o crime for praticado na presença da mulher, contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência O descumprimento de medida protetiva também pode aumentar a pena em um terço

Violência doméstica - como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas

Em Porto Alegre , a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências)

, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências) As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento

A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a)

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência

Ministério Público do Rio Grande do Sul

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição

Neste espaço, é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link

Disque 100 - Direitos Humanos