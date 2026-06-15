Segurança

Crime hediondo
Notícia

O que é vicaricídio e por que ele é uma das formas mais violentas de ferir uma mulher 

Nova tipificação foi incorporada ao Código Penal em abril deste ano. Antes, dependia da interpretação de quem fazia a denúncia

Zero Hora

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