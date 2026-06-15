O que é vicaricídio e por que ele é uma das formas mais violentas de ferir uma mulher 

Desde 6 de abril deste ano o Código Penal brasileiro tipifica mais um crime de violência contra mulher: o vicaricídio. Antes, a tipificação dependia da interpretação de quem fazia a denúncia.
O termo é usado para descrever o assassinato de filhos, parentes ou pessoas queridas com o intuito de causar sofrimento psicológico extremo à mulher.
Introduzido no Código Penal e incorporado à Lei Maria da Penha por meio da Lei 15.384/2026, o vicaricídio está incluído no rol dos crimes hediondos — delitos de extrema gravidade que causam profunda repulsa social — e tem as punições mais severas:
- 20 a 40 anos de reclusão
- Aumento de pena: o tempo de prisão pode ser acrescido em até seis anos se o crime for praticado na presença da mulher, contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência
- O descumprimento de medida protetiva também pode aumentar a pena em um terço
Violência contra a mulher
Violência doméstica - como pedir ajuda
Brigada Militar – 190
- Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.
Polícia Civil
- Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas
- Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências)
- As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link
Delegacia Online
- É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência
Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180
- Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento
- A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil
Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556
- Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a)
Centros de Referência de Atendimento à Mulher
- Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência
Ministério Público do Rio Grande do Sul
- O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição
- Neste espaço, é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link
Disque 100 - Direitos Humanos
- Serviço gratuito e confidencial do Governo Federal, disponível 24 horas por dia, para proteção e denúncias de violações de direitos humanos