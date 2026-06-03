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"O feminicídio não é um crime de impulso", diz psiquiatra forense 

Evento em Porto Alegre abordou perfis de  agressores e vítimas sob o ponto de vista da neurobiologia, psicopatologia e fatores sociais

Pâmela Rubin Matge

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