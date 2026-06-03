"O feminicídio não é um crime de impulso", diz psiquiatra forense 

Dinâmicas afetivas, sexualidade e padrões de comportamento podem evoluir para o crime. Rogério Fernandes / Divulgação SSP-RS

Um fenômeno social que não pode ser enfrentado somente na área policial, mas sim como um problema de saúde pública que exige o envolvimento de toda a sociedade. Foi com essa referência que o feminicídio, contextualizado pela secretária adjunta de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Adriana Regina da Costa, ocupou o debate central no segundo dia de programação da Brain Week (a “Semana do Cérebro”).

No Teatro do Sesi (Fiergs), a plateia — predominantemente feminina — acompanhou análises e pôde participar com perguntas acerca do crime que mata quatro mulheres por dia no país. De janeiro a maio deste ano, o RS registrou 36 crimes desse tipo, um acréscimo de 20% no comparativo com o mesmo período do ano passado.

— O feminicídio não é um crime de impulso. É uma violência em escalada. Não existe um único diagnóstico — afirmou a psiquiatra forense Lisieux Elaine De Borba Telles, palestrante do evento.

A atividade teve a participação de psiquiatras e da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul.

Estatísticas do RS (Dados de 2025)

Perfil das vítimas

Média de idade: 37 anos

Mães: 71%

Tinham Medida Protetiva de Urgência (MPU): 7%

Mortas pelo companheiro/ex: 58%

Perfil dos agressores

Média de idade: 38 anos

Uso de álcool/drogas: 33%

Com antecedentes policiais: 67%

Com problemas mentais diagnosticados: 8%

Cultura e fatores de risco

A apresentação teve perspectiva multidisciplinar, integrando neurobiologia, psicopatologia e fatores sociais contemporâneos.

Um dos pontos altos foi a discussão sobre fatores de risco e como se estabelece a escalada da violência. Formas de prevenção e acesso aos serviços também foram compartilhados.

– As raízes são da antiguidade. O mito do patriarcado persiste e acontece cada vez mais levando mulheres a sofrer violências – contextualiza Carmita Abdo, do Conselho Acadêmico do Brain Congress.

Os painelistas elucidaram, ainda, que dinâmicas afetivas, sexualidade e padrões de comportamento podem evoluir para o crime, além de explorar os aspectos mentais, comportamentais e o potencial de letalidade.

Escalada da violência

A violência costuma seguir um processo progressivo:

Agressões verbais Violência física/sexual Ameaças Homicídio ou suicídio

Principais fatores de risco para o feminicídio:

Não-casada (juridicamente)

Imigrante

Minoria étnica

Decisão de ruptura da relação Diferença de idade

Ciúmes

Presença de violência conjugal prévia

Presença de violência durante a gestação

Abuso de álcool/drogas pelo parceiro e ou vítima

Ameaças, perseguição (stalking*)

Acesso a armas

*Stalking é um fator crítico

(76% das vítimas sofreram perseguição antes do crime)

O perfil de quem mata

Na maioria dos casos, não se trata de atos impulsivos isolados de pessoas pacíficas e quase nunca são produzidos por homens qualificados como doentes mentais. Não existe um perfil único. O grupo heterogêneo pode incluir perfis:

Sem transtorno mental

Antissociais

Borderline

Narcisistas

Psicóticos

Características frequentes

Controle, domínio, ciúme

Baixa empatia

Raiva e impulsividade

Uso da violência como forma de poder

Mudança cultural

O enfrentamento do crime passa pela estruturação de uma rede de proteção integrada e por uma mudança cultural profunda. Especialistas reiteraram a necessidade de combater o machismo estrutural, a naturalização histórica das agressões e a invisibilidade de violências psicológicas e patrimoniais.

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— Pude trabalhar na polícia antes e após a implementação da lei. Muitas vezes, ouvia no plantão: 'Delegada, vou ter que esperar morrer para que ele seja preso?'. Infelizmente, o cenário era esse. Hoje, a Lei Maria da Penha vigora forte e traz garantias e direitos fundamentais à mulher — pontuou a secretária adjunta Adriana Regina da Costa.

Painelistas e temas debatidos

Coordenação: Fernando Lejderman, presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul.

Fernando Lejderman, presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. A dura realidade: o feminicídio no mundo real – Com Adriana Regina da Costa (SSP-RS).

– Com Adriana Regina da Costa (SSP-RS). Relações afetivas, sexualidade e violência: onde começa o risco – Com Carmita Abdo (Brain Congress).

Com Carmita Abdo (Brain Congress). A mente do agressor: psicopatologia, impulsividade e risco de letalidade – Com Lisieux Elaine De Borba Telles (Psiquiatra Forense).

A Brain Week

A Semana do Cérebro integra o Brain Congress, promovido pelo CCM Group, consolidado como o maior evento de neurociências da América Latina. Em sua 22ª edição, a expectativa é reunir mais de 7 mil profissionais de diferentes países.

O evento ocorre de segunda (1º) a domingo (7), ocupando múltiplos espaços na Capital, como o Instituto Caldeira, Teatro do Sesi (Fiergs), Auditório Araújo Vianna, Instituto Ling e Hospital Moinhos de Vento.

A programação completa pode ser conferida na página do evento.

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos