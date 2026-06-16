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Crime de 2022
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Neto condenado por matar avô e companheira em Cachoeirinha foge de instituto psiquiátrico

Condenado a mais de 52 anos pelo crime, Andrew fugiu após decisão judicial determinando transferência para presídio

Matheus Goulart

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