Brasileiro condenado por matar casal e por envolvimento com grupo neonazista é preso na Itália

João Guilherme Correa foi localizado em uma fazenda na Itália e aguardará extradição para o Brasil sob custódia. Polícia Civil do Paraná / Reprodução

O brasileiro João Guilherme Correa, condenado pelo assassinato de um casal no Paraná e investigado por ligação com uma organização neonazista internacional, foi preso no sábado (27), na Itália. Ele estava foragido desde março de 2025 e era procurado pela Interpol.

A prisão ocorreu na região de Pavia, no norte italiano, a pouco mais de uma hora de Milão. Segundo a Polícia Federal, a captura foi feita por autoridades italianas após um alerta da Interpol, com apoio da Adidância da Polícia Federal em Roma. O processo de extradição para o Brasil está em andamento. As informações são do g1.

A PF não divulgou o nome do preso em comunicado oficial, mas ele foi identificado por veículos brasileiros e italianos. Ao ser abordado, teria apresentado um passaporte falso.

A reportagem tenta contato com a defesa do preso. O espaço está aberto para manifestação.

Condenação por duplo homicídio

Correa foi condenado a 35 anos e dois meses de prisão pelos assassinatos de Bernardo Dayrell Pedroso, 24 anos, e Renata Waechter Ferreira, 21, mortos a tiros em 2009, na região metropolitana de Curitiba. O crime ocorreu após uma festa organizada para marcar os 120 anos do nascimento de Adolf Hitler.

A acusação sustentou que as mortes foram motivadas por uma disputa de liderança dentro de um grupo neonazista. No mesmo julgamento, Jairo Maciel Fischer foi condenado a 32 anos e três meses. Os dois foram acusados de atrair o casal para uma emboscada. Correa fugiu às vésperas do júri.

Investigação em Santa Catarina

Além da condenação pelo duplo homicídio, Correa é alvo de investigação relacionada à atuação de grupos neonazistas no Brasil. Segundo a PF, o mandado que embasou a Difusão Vermelha da Interpol foi emitido pela 7ª Vara Federal de Florianópolis.

A apuração envolve suspeitas de crimes previstos na Lei do Racismo e na Lei das Organizações Criminosas. De acordo com a Polícia Federal, a organização investigada seria inspirada na ideologia neonazista.

Em 2022, Correa já havia sido preso durante uma operação contra uma célula neonazista em Santa Catarina. Na ocasião, investigadores apreenderam materiais ligados ao nazismo e mensagens de teor racista em dispositivos eletrônicos de integrantes do grupo.

Próximo passo será a extradição

A Difusão Vermelha da Interpol não equivale, por si só, a um mandado de prisão internacional. Trata-se de um pedido enviado a autoridades policiais de outros países para localizar e deter provisoriamente uma pessoa procurada, enquanto tramitam medidas como extradição ou entrega.