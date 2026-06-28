Segurança

Crime em 2009
Notícia

Brasileiro condenado por matar casal e por envolvimento com grupo neonazista é preso na Itália

João Guilherme Correa estava foragido desde 2025 e deve passar por processo de extradição após captura perto de Milão

Zero Hora

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