Segurança

Casos de 2021 e 2024
Notícia

Mulher presa por se passar por adolescente em SC já havia dado golpes semelhantes no RS

Amanda Maria Souza de Oliveira ficou do fim de 2021 até meados de 2022 detida por praticar estelionato em Cachoeirinha

Guilherme Milman

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