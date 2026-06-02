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Mulher encontrada morta no Guaíba foi assassinada na noite anterior à localização do corpo

Morte de Julia Clei dos Santos, 52 anos, é apurada pela 1ª Delegacia da Mulher

Leticia Mendes

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