Mulher encontrada morta no Guaíba foi assassinada na noite anterior à localização do corpo

A Polícia Civil segue tentando desvendar o mistério que envolve a morte da mulher cujo corpo foi encontrado no Guaíba há uma semana, em Porto Alegre. Julia Clei dos Santos, 52 anos, era moradora de Canoas, na Região Metropolitana.

O assassinato de Julia é investigado pela 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). A polícia trabalha com a hipótese de homicídio e ocultação de cadáver. No entanto, a possibilidade de feminicídio não está totalmente descartada.

Segundo a delegada Thais Dequech, a mulher morava com um filho no bairro Mathias Velho.

— O filho viu ela pela última vez na noite anterior. Não chegou a perceber o desaparecimento dela. O corpo foi localizado já pela manhã — explica a delegada.

O corpo da vítima foi localizado por pescadores nas proximidades da Ilha da Pintada e retirado da água pelos bombeiros no Cais do Porto. A polícia ainda investiga se a mulher foi morta em Canoas e teve o corpo desovado na Capital, ou se foi trazida até Porto Alegre e então assassinada.

— Pela condição climática e o tempo transcorrido não acreditamos que o corpo tenha vindo desde lá pelo rio. As informações dos bombeiros também indicam que o corpo tenha sido deixado ali nas proximidades (de onde foi encontrado) — diz a delegada.

Uma das suspeitas da polícia é de que a morte de Julia esteja relacionada ao tráfico. A vítima era usuária de drogas. A investigação tenta descobrir em que momento ela saiu de casa e com quem esteve.

— Estamos fazendo levantamento de imagens, para saber o que aconteceu naquela madrugada — afirma.

A forma como ela foi morta ainda não foi confirmada pela perícia. No entanto, a polícia já sabe que foi uma morte violenta. A mulher apresentava cortes na região do rosto e da cabeça. Ninguém foi preso até o momento pelo crime.

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