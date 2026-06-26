Mulher é assassinada a tiros em plena luz do dia em Porto Alegre

O crime ocorreu na Praça Doutor Baltazar de Bem. Rochane Carvalho / Agência RBS

Uma mulher foi morta a tiros no início da tarde desta sexta-feira (26) no bairro Vila Jardim, na zona leste de Porto Alegre. O crime ocorreu na Praça Doutor Baltazar de Bem. A vítima foi identificada como Eduarda da Graça Machado. A idade dela não foi confirmada.

A Brigada Militar foi acionada por volta das 12h após relatos de disparos. De acordo com informações preliminares, duas pessoas em uma moto passaram efetuando disparos contra a vítima, que foi encontrada já morta.

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Conforme apuração preliminar, a vítima foi atingida por mais de cinco tiros.

As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso é tratado inicialmente como homicídio.

Equipes da Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias (IGP) estão no local, que permanece isolado.

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