Mulher é assassinada a tiros em plena luz do dia em Porto Alegre

Uma mulher foi morta a tiros no início da tarde desta sexta-feira (26) no bairro Vila Jardim, na zona leste de Porto Alegre. O crime ocorreu na Praça Doutor Baltazar de Bem. A vítima foi identificada como Eduarda da Graça Machado. A idade dela não foi confirmada.
A Brigada Militar foi acionada por volta das 12h após relatos de disparos. De acordo com informações preliminares, duas pessoas em uma moto passaram efetuando disparos contra a vítima, que foi encontrada já morta.
Conforme apuração preliminar, a vítima foi atingida por mais de cinco tiros.
As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso é tratado inicialmente como homicídio.
Equipes da Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias (IGP) estão no local, que permanece isolado.
Outras execuções
Essa é a sétima morte registrada na Capital desde a terça-feira (23). Foram duas no bairro Cristal, uma no Mário Quintana e outras três mortes no bairro Passo das Pedras.
- Final da tarde de terça-feira: Gabriel Becker de Farias, 30 anos, e Therick Eduardo da Cruz Melo, 25, foram mortos a tiros dentro de uma Range Rover, na Rua Berlim, Vila Pedreira.
- Noite de quinta- feira: na Rua 6 de Novembro, no bairro Mario Quintana, um adolescente de 16 anos foi morto a tiros e outros dois homens de 19 e 22 anos ficaram feridos.
- Noite de quinta-feira: dois homens e uma mulher foram mortos a tiros em uma casa na Rua Antônia Vilma Lago, bairro Passo das Pedras. Os corpos foram encontrados somente às 2h desta sexta-feira (26). A mulher foi identificada como Lauren Eduarda Rodrigues Borba, 20 anos. Os dois homens ainda não tiveram as identidades confirmadas.