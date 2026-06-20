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Mulher de 38 anos que fingia ser adolescente passou mais de dois meses acolhida por famílias no RS

Segundo denúncia do MP, Amanda Maria Souza de Oliveira usou uma identidade falsa para se apresentar como uma menina de 11 anos

Vitor Rosa

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