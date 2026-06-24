Mulher de 23 anos é morta a tiros em Porto Alegre; ex do companheiro foi presa

Uma mulher foi morta a tiros na zona norte de Porto Alegre. A vítima, identificada como Kayllani dos Santos Miranda, 23 anos, foi encontrada na Rua 3174, no bairro Santa Rosa de Lima, próximo do limite com Alvorada. Uma suspeita foi presa e será indiciada por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.
Segundo informações apuradas no local pela Polícia Civil, a suspeita é de uma discussão entre ela e a ex-mulher do seu companheiro. O homem estaria junto no momento da briga.
A mulher de 37 anos deixou o local e, momentos depois, retornou disparando contra a vítima. Após cometer o crime, ela fugiu. A Polícia Civil localizou a suspeita horas depois, em Canoas.
O delegado Thiago Zaidan, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, descarta a hipótese de feminicídio em um primeiro momento. Segundo ele, não foi observado qualquer indicativo de menosprezo à condição de mulher ou prática do homicídio em razão do gênero.