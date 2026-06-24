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Mulher de 23 anos é morta a tiros em Porto Alegre; ex do companheiro foi presa

Vítima teria discutido com a suspeita e foi encontrada sem vida no bairro Santa Rosa de Lima

Guilherme Milman

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