Mulher aperta botão em aplicativo, aciona Guarda Municipal e homem é preso por descumprir medida protetiva no RS

Uma moradora do bairro Rio dos Sinos, 36 anos, pode ter sido salva ao usar o aplicativo Botão Ronda Lilás, em São Leopoldo. Segundo a Guarda Civil Municipal, após o acionamento do aplicativo, foi possível abordar e prender o suspeito — que descumpriu a medida protetiva de urgência.
Ainda conforme a Guarda, essa foi a primeira vez que a ferramenta, implantada em 11 de maio para ampliar a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, foi utilizada no município.
Após receber o alerta emitido pelo aplicativo, os guardas localizaram e abordaram o homem de 32 anos. Na sequência, ele oi apresentado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o flagrante, sem direito ao pagamento de fiança.
Segundo a prefeitura, 10 mulheres já estão cadastradas e usando o aplicativo.
— O botão Ronda Lilás se soma a todas nossas iniciativas para coibir a violência contra as mulheres em São Leopoldo. Em exatamente um mês de uso, já verificamos sua eficácia e salvamos uma vida — avalia o prefeito Heliomar Franco.