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Mulher aperta botão em aplicativo, aciona Guarda Municipal e homem é preso por descumprir medida protetiva no RS

Segundo a prefeitura, 10 mulheres já estão cadastradas e usando o aplicativo em São Leopoldo

Zero Hora

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