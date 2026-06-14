Mulher aperta botão em aplicativo, aciona Guarda Municipal e homem é preso por descumprir medida protetiva no RS

Homem é preso por descumprir medida protetiva no RS. Prefeitura de São Leopoldo / Divulgação

Uma moradora do bairro Rio dos Sinos, 36 anos, pode ter sido salva ao usar o aplicativo Botão Ronda Lilás, em São Leopoldo. Segundo a Guarda Civil Municipal, após o acionamento do aplicativo, foi possível abordar e prender o suspeito — que descumpriu a medida protetiva de urgência.

Ainda conforme a Guarda, essa foi a primeira vez que a ferramenta, implantada em 11 de maio para ampliar a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, foi utilizada no município.

Após receber o alerta emitido pelo aplicativo, os guardas localizaram e abordaram o homem de 32 anos. Na sequência, ele oi apresentado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o flagrante, sem direito ao pagamento de fiança.

Segundo a prefeitura, 10 mulheres já estão cadastradas e usando o aplicativo.