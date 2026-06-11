Segurança

Tentativa de feminicídio
Notícia

Mulher agredida com facada no rosto pelo namorado em Canoas segue hospitalizada

Crime ocorreu no bairro Estância Velha na manhã de quarta-feira; investigado teve prisão preventiva solicitada e aguarda audiência de custódia

Tiago Bitencourt

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