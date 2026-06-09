Segurança

Nove presos
Notícia

MP faz operação contra grupo que vendia "gado fantasma" e teria movimentado mais de R$ 100 milhões em Alegrete

Grupo usava propriedades arrendadas e notas fiscais falsas para lavar dinheiro do tráfico 

Tiago Bitencourt

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS