MP denuncia dois suspeitos de latrocínio de motorista de aplicativo em Porto Alegre

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou dois homens por latrocínio cometido contra um motorista de aplicativo, no dia 24 de maio deste ano, em Porto Alegre. Claudio Alba França, 48 anos, foi encontrado morto em uma estrada, no bairro Belém Velho, na zona sul da Capital.
A denúncia foi apresentada na semana passada pela promotora de Justiça Cláudia Regina Lenz Rosa à 3ª Vara Criminal do Foro Central.
— Vamos requerer a condenação e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos aos familiares da vítima — destacou a promotora.
Os denunciados respondem por latrocínio, com as circunstâncias de atuação em conjunto e emprego de arma branca. A perícia confirmou que as lesões foram causadas por instrumento perfurocortante, compatíveis com o descrito na denúncia.
A investigação apontou que um dos suspeitos foi responsável por solicitar a corrida, atraindo a vítima ao local do crime.
Relembre o caso
- Por volta das 11h do dia 24 de maio, o corpo de Claudio Alba França foi encontrado às margens da Estrada do Rincão, no bairro Belém Velho, na zona sul de Porto Alegre
- Segundo a polícia, no corpo haviam perfurações com golpes de canivete. Os pertences, como carteira e celular, foram roubados
- Os suspeitos do crime capotaram o carro da vítima e seguiram em fuga a pé
- Um dos suspeitos solicitou uma corrida por aplicativo durante a madrugada
- Horas depois, a polícia encontrou o automóvel capotado e com marcas de sangue, e o recolheu para um depósito
- Uma filha de França percebeu que o pai não havia retornado do trabalho e verificou que o sistema de monitoramento do carro apontava para o depósito, e foi registrar o desaparecimento
- No dia 29 de maio, os suspeitos de 25 e 26 anos foram presos, e o inquérito remetido no dia 3 de junho