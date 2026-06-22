MP denuncia dois suspeitos de latrocínio de motorista de aplicativo em Porto Alegre

Câmeras de segurança registraram os suspeitos da morte do motorista no Belém Velho. Polícia Civil / Divulgação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou dois homens por latrocínio cometido contra um motorista de aplicativo, no dia 24 de maio deste ano, em Porto Alegre. Claudio Alba França, 48 anos, foi encontrado morto em uma estrada, no bairro Belém Velho, na zona sul da Capital.

A denúncia foi apresentada na semana passada pela promotora de Justiça Cláudia Regina Lenz Rosa à 3ª Vara Criminal do Foro Central.

— Vamos requerer a condenação e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos aos familiares da vítima — destacou a promotora.

Os denunciados respondem por latrocínio, com as circunstâncias de atuação em conjunto e emprego de arma branca. A perícia confirmou que as lesões foram causadas por instrumento perfurocortante, compatíveis com o descrito na denúncia.

A investigação apontou que um dos suspeitos foi responsável por solicitar a corrida, atraindo a vítima ao local do crime.

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