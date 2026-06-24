Mãe e padrasto presos por morte de bebê em Porto Alegre também são investigados por maus-tratos contra irmã da vítima

A 3ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente investiga denúncias de agressões e maus-tratos contra uma menina de cinco anos. Ela é irmã da bebê de sete meses cuja morte foi verificada na Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre, na segunda-feira (22).
A apuração sobre a criança mais velha foi aberta no início de junho. Segundo a delegada Alice Fernandes, o caso foi registrado pelo pai da menina. A filha teria contado a ele sobre as agressões. Ela foi submetida a exames, que estão sendo analisados pelo Instituto-Geral de Perícias. A criança não tem o mesmo pai da irmã que faleceu.
A mãe e o padrasto das crianças foram presos após a morte da bebê. Durante o atendimento à menina de sete meses na UPA, foram constatadas marcas de violência e indícios de maus-tratos. Os investigadores ainda tentam esclarecer se ela já chegou sem vida ao local.
Segundo documento feito pela equipe médica e entregue à polícia, ela chegou em parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras para tentar salvá-la.
O casal passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida para preventiva. Os nomes não serão divulgados para preservar a identidade da criança. Ambos têm 24 anos e moravam na região.
A reportagem fez contato com o Conselho Tutelar, que não quis se manifestar por não ter sido procurado formalmente pelas autoridades sobre o fato.