Mãe e padrasto presos por morte de bebê em Porto Alegre também são investigados por maus-tratos contra irmã da vítima

A 3ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente investiga denúncias de agressões e maus-tratos contra uma menina de cinco anos. Ela é irmã da bebê de sete meses cuja morte foi verificada na Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre, na segunda-feira (22).

A apuração sobre a criança mais velha foi aberta no início de junho. Segundo a delegada Alice Fernandes, o caso foi registrado pelo pai da menina. A filha teria contado a ele sobre as agressões. Ela foi submetida a exames, que estão sendo analisados pelo Instituto-Geral de Perícias. A criança não tem o mesmo pai da irmã que faleceu.

A mãe e o padrasto das crianças foram presos após a morte da bebê. Durante o atendimento à menina de sete meses na UPA, foram constatadas marcas de violência e indícios de maus-tratos. Os investigadores ainda tentam esclarecer se ela já chegou sem vida ao local.

Segundo documento feito pela equipe médica e entregue à polícia, ela chegou em parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras para tentar salvá-la.

O casal passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida para preventiva. Os nomes não serão divulgados para preservar a identidade da criança. Ambos têm 24 anos e moravam na região.