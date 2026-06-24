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Mãe e padrasto presos por morte de bebê em Porto Alegre também são investigados por maus-tratos contra irmã da vítima

Ocorrências chegaram à polícia no início do mês por meio do pai da menina, de 5 anos

Guilherme Milman

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