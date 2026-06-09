Linha Calma: veja perguntas e respostas sobre programa para ouvir homens e evitar novos casos de violência

Estado registrou 38 feminicídios em 2026 até 9 de maio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Até o fim deste ano, o Rio Grande do Sul deve contar com um serviço sigiloso de escuta e orientação para homens por meio do programa Linha Calma. A medida é apontada como uma forma de tentar prevenir casos de violência contra as mulheres, a partir de um canal telefônico disponível 24 horas por dia.

Desde o início deste ano, o Estado já registrou ao menos 38 feminicídios. Na maior parte dos casos, os autores desses crimes são companheiros ou ex, com quem a vítima manteve algum tipo de relacionamento afetivo.

Diferentemente da maior parte dos serviços da rede de proteção, este é voltado exclusivamente para os homens, que podem ser aqueles já com algum histórico de violência, com intuito de evitar reincidência, ou potenciais agressores, com objetivo de prevenção.

Segundo a Secretária da Mulher do RS, Ana Costa, o atendimento será realizado por psicólogos e assistentes sociais, que estarão disponíveis para ouvir, conversar e orientar aqueles que buscarem o serviço.

— Não é possível a gente pensar numa melhoria de cenário sem atravessar todos aspectos que envolvem a violência contra a mulher na maior profundidade possível. É preciso empoderar a mulher para ela sair do ciclo de violência, mas do outro lado a gente tem alguém que está agredindo porque tem dificuldade de lidar com as suas frustrações, porque entende que tem posse sobre a mulher — afirma.

Para prevenir, é preciso que essas pessoas consigam entender que há outras formas de lidar com as emoções e com as relações que não seja a de posse e poder e, obviamente, por consequência, violência de toda ordem. ANA COSTA Secretária da Mulher do RS

O programa foi criado a partir de um projeto de lei de autoria da deputada estadual Nadine Anflor (PSDB).

— Se não enfrentarmos a raiz cultural da violência e não começarmos a conversar com os homens, não conseguiremos reduzir esses indicadores de criminalidade — disse a deputada, após a lei ser sancionada.

Perguntas e respostas

Quem poderá acessar o serviço?

Qualquer homem a partir de 18 anos de idade, em todo o Estado. Esse canal não é destinado às vítimas e sim aos potenciais autores. O foco são autores ou potenciais autores de violência doméstica, bem como aqueles que têm dificuldade em lidar com emoções, machismo e conflitos familiares.

Quando o serviço estará disponível?

A expectativa é de que entre em operação até o fim do segundo semestre, com perspectiva de que isso possa se efetivar entre setembro e outubro de 2026.

O atendimento pode ser anônimo?

Quem buscar o serviço, pode optar por ser ouvido anonimamente, mas, no caso de necessidade de encaminhamento para outro tipo de serviço da rede, será preciso identificar-se.

O atendimento será gratuito?

Sim, por meio de um canal telefônico que ainda terá o número divulgado.

Quantos profissionais farão o atendimento?

Serão ao menos oito profissionais, entre psicólogos e assistentes sociais, para realizar o atendimento. O número poderá ser ampliado, conforme a demanda de ligações.

Que tipo de serviço será disponibilizado?

Os profissionais farão a escuta, de forma sigilosa e humanizada, e passarão orientações, incentivarão a participação em grupos reflexivos de gênero. Quando necessário, encaminharão os atendidos para serviços de suporte psicológico, jurídico e social.

Qual é o objetivo do programa?

Provocar reflexão, reduzir a reincidência dos atos de violência, e transformar padrões e comportamentos de gênero.

Como pedir ajuda em caso de violência

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul