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Linha Calma: veja perguntas e respostas sobre programa para ouvir homens e evitar novos casos de violência

Expectativa é de implementação ainda em 2026. Canal telefônico ficará disponível 24 horas por dia, com atendimento realizado por psicólogos e assistente sociais

Leticia Mendes

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