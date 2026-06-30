Segurança

Segue para sanção
Notícia

Projeto que autoriza porte de spray de pimenta para mulheres acima de 16 anos é aprovado no Senado

Proposta permite uso do aerossol para autodefesa pessoal, sob regras específicas e penalidades em caso de uso indevido

Agência Senado

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS