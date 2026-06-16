Segurança

Fronteira Oeste
Notícia

Justiça concede medida protetiva a familiares de homem morto em ação da BM em Uruguaiana

Investigação do caso foi concluída sem indiciamentos. Guilherme Moisés de Oliveira de Jesus, 26 anos, morreu em janeiro

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS