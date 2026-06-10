Justiça aceita denúncia e torna ré mulher que fingiu ter 12 anos; ela enganou famílias do RS e de outros seis estados

Amanda Maria Souza de Oliveira responde por falsa identidade e estelionato. Polícia Civil de Santa Catarina / Divulgação

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público (MP) e tornou ré, nesta terça-feira (9), a mulher de 37 anos que se passou por uma adolescente de 12 anos em Joinville, vivendo durante 14 meses como filha adotiva na casa de uma família que a acolheu na cidade do Norte de Santa Catarina. Segundo a Justiça catarinense, o exame de sanidade mental está marcado para 26 de junho. Ela segue presa.

Com o aceite do judiciário, Amanda Maria Souza de Oliveira responde pelos crimes de falsa identidade e estelionato. Outras informações não foram divulgadas.

O crime foi descoberto em 2 de junho, quando a investigada foi presa na casa das vítimas que a haviam “adotado”. Em depoimento, Amanda confessou que aplicou o mesmo golpe em Curitiba (PR), Nova Iguaçu (RJ), além dos estados de Minas Gerais, Goiás e Ceará.

Como a golpista encontrou a família de Joinville?

A aproximação de Amanda, que se apresentava à família sob o nome falso de Gabriele, começou de forma sutil através da intermediação de um pastor de uma igreja local, segundo a Polícia Civil.

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Ela disse inicialmente que tinha 18 anos, experiência em panificação e que estava em busca de uma oportunidade de emprego. Com o passar do tempo, começou a relatar graves problemas de saúde e dificuldade financeira, o que sensibilizou a família.

Depois que conseguiu conquistar a total confiança dos moradores, a mulher alterou drasticamente sua narrativa. Ela afirmou que, na verdade, tinha apenas 11 anos, alegando ainda ter sido vítima de abusos. Assim, foi convidada pelo casal para morar na casa e ganhou uma festa de aniversário dos "supostos" 12 anos, além de tratamento para emagrecimento com Mounjaro.