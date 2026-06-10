Segurança

Caso de polícia
Notícia

Justiça aceita denúncia e torna ré mulher que fingiu ter 12 anos; ela enganou famílias do RS e de outros seis estados

Amanda Maria Souza de Oliveira responde por falsa identidade e estelionato. Golpista é investigada por passar 14 meses vivendo como criança na casa de uma família em Joinville

Caroline Borges

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