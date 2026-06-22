Jovem desaparecido é encontrado morto em açude de Nova Santa Rita

Ediglê Luiz de Camargo Rodrigues trabalhava como chapeador. Reprodução / Facebook

Desaparecido desde 11 de junho, quando foi visto pela última vez no trabalho, Ediglê Luiz de Camargo Rodrigues, 19 anos, foi encontrado morto na tarde de domingo (21) em um açude de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. O corpo apresentava marcas de disparos de arma de fogo, segundo a Polícia Civil.

A vítima foi localizada por volta das 16h, em um açude nas proximidades da pedreira da Rua Ivo Flores.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) realizou os trabalhos periciais no local. A identificação preliminar foi feita por meio da comparação de tatuagens, que indicaram tratar-se de Camargo.

Desaparecimento

O jovem foi visto pela última vez às 21h de 11 de junho, no local de trabalho, uma oficina de chapeação de caminhões localizada na BR-386, no bairro Sanga Funda.

O desaparecimento foi registrado no dia seguinte, 12 de junho, na Delegacia de Polícia de Nova Santa Rita.

Sem antecedentes criminais, Camargo trabalhava como chapeador.

Veículo já identificado

Desde o registro do desaparecimento, a Polícia Civil realizou diversas diligências para localizar o jovem e esclarecer o caso.

Testemunhas foram ouvidas, imagens de câmeras de segurança analisadas e um veículo envolvido na ocorrência foi identificado.

A investigação, coordenada pelo delegado regional Cristiano Reschke, segue em andamento para apurar as circunstâncias e a autoria do crime. Até o momento, ninguém foi preso.