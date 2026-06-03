Integrante de facção criminosa "desaparece" da Penitenciária Modulada de Charqueadas

Um preso que cumpria pena na Penitenciária Modulada de Charqueadas, na Região Carbonífera, "desapareceu". O apenado é integrante de uma facção criminosa.

Zero Hora apurou que o preso que está foragido da penitenciária é Willian Ramos Silveira, 29 anos, que possui envolvimento com tráfico de drogas.

A descoberta do desaparecimento teria acontecido durante a contagem de presos, na segunda-feira (1º), mas a Polícia Penal não confirmou esta informação. As circunstâncias da fuga ainda não foram esclarecidas.

Em nota, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), por meio da Polícia Penal, afirma que todos os fatos e circunstâncias relacionados ao caso "estão sendo rigorosamente investigados pela Corregedoria-Geral da Polícia Penal e pela Polícia Civil" (leia, mais abaixo, a íntegra do comunicado). No entanto, a Polícia Civil de Charqueadas não havia recebido o registro da ocorrência até o começo da tarde desta quarta (3).

Ciente do episódio, a juíza Priscila Palmeiro expediu mandado de prisão contra o indivíduo e solicitou esclarecimentos tanto do diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal quanto do diretor da penitenciária.

Quem é o preso

Zero Hora apurou que foragido é Willian Ramos Silveira, 29 anos. Reprodução / Reprodução

Segundo policiais, Silveira integra um braço da facção criminosa que domina o tráfico no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Ele é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas, também envolvido em homicídios na Vila da Paz, em Cachoeirinha.

Em 2024, o mesmo preso fugiu após receber direito a cumprir pena com tornozeleira, em 5 de agosto. Na época, ele tinha cinco anos e seis meses de prisão por cumprir. Ele se tornou foragido em setembro daquele ano.

No ano passado, ele foi preso novamente, numa ação em que foram apreendidas armas de fogo, inclusive um fuzil.

Homem foi preso em 2025, portando fuzil e outras armas. Reprodução / Reprodução

Confira a nota da Polícia Penal:

"A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), por meio da Polícia Penal, confirma a fuga de um apenado da Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas.

Diante disso, todos os fatos e circunstâncias relacionados ao caso estão sendo rigorosamente investigados pela Corregedoria-Geral da Polícia Penal e pela Polícia Civil.

As instituições atuam de forma integrada para esclarecer os fatos, identificar eventuais responsabilidades e adotar as medidas administrativas e legais necessárias.