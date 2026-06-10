Quadruplica o número de registros contra imobiliária que teria fechado sem dar satisfação a condomínios

Sede da imobiliária fica no bairro Floresta e estaria fechada há mais de uma semana. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

O número de pessoas que se dizem lesadas pela Imobiliária VenezaUno, em Porto Alegre, e que registraram ocorrência junto à Polícia Civil quadruplicou desde o começo da investigação. Até o meio-dia desta quarta-feira (10), ao menos 40 supostos vítimas fizeram boletim policial, incluindo denúncias online e presenciais.

São 30 a mais que na segunda-feira (8), data em que o inquérito foi instaurado a partir de 10 ocorrências. Clientes procuraram a polícia para relatar que pagamentos de fornecedores teriam atrasado e que a imobiliária, situada no bairro Floresta, teria retido o dinheiro de caixa de condomínios.

Nesta quarta a defesa da imobiliária enviou nota à reportagem, na qual diz estar à disposição dos síndicos e das autoridades, "colaborando com a apuração dos fatos e com a busca de soluções para as questões apresentadas" (leia a manifestação na íntegra).

A empresa é investigada por suposta apropriação indébita pela 17º Delegacia de Polícia (17ª DP) da Capital.

— Trata-se de uma apuração complexa, em razão do expressivo número de vítimas e dos elevados valores envolvidos. As diligências investigativas já estão em andamento e prosseguirão até o completo esclarecimento dos fatos — disse Raul Vier, titular da 17ª DP.

Conforme o delegado, é preciso esclarecer a dinâmica dos fatos, a destinação dos recursos administrados pela imobiliária e apurar a extensão dos prejuízos para identificar eventuais responsabilidades. Provas documentais e testemunhais devem ser analisadas nos próximos dias.

Há situações e valores diversos. Síndicos relatam prejuízos de R$ 10 mil até R$ 200 mil após o fechamento da administradora. O montante inclui contas em atraso, prestadores de serviço sem receber e obras interrompidas.

Condomínio em outro município

Além da Capital, a polícia apura se a imobiliária administrava imóveis em outras cidades. Na manhã desta quarta-feira, um morador de um município do Vale do Taquari registrou ocorrência.

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A falta de respostas aumentou a preocupação sobre o destino dos recursos. Alguns síndicos começaram a trocar informações entre si após perceberem que os problemas se repetiam em diferentes prédios.

A polícia orienta que as vítimas registrem ocorrência policial em qualquer DP ou na Delegacia Online.

O que diz a imobiliária VenezaUno

Procurada pela reportagem, a defesa da VenezaUno, representada pela advogada Juliana Leopardo, emitiu a seguinte nota:

Tivemos conhecimento dos questionamentos que vêm sendo formulados e também da instauração de procedimento investigatório pela autoridade competente.

Esclarecemos que os sócios vêm realizando levantamentos internos e mantendo contato com síndicos e representantes condominiais para prestar informações, esclarecer dúvidas e encaminhar as demandas existentes.

Os sócios permanecem à disposição das autoridades competentes e dos síndicos dos condomínios administrados para os esclarecimentos necessários, colaborando com a apuração dos fatos e com a busca de soluções para as questões apresentadas.