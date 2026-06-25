Identificados os dois homens mortos dentro de carro no bairro Cristal, em Porto Alegre

Foram identificados como Gabriel Becker de Farias, 30 anos, e Therick Eduardo da Cruz Melo, 25, os dois homens mortos a tiros dentro de uma Range Rover no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre, na noite de terça-feira (23). Eles foram atingidos por cerca de 15 tiros na Rua Berlin, localidade da Vila Pedreira.
Conforme a Polícia Civil, os dois homens tinham antecedentes criminais. A 6° Delegacia de Homicídios investiga o caso como execução.
A Brigada Militar prendeu três homens e apreendeu um adolescente nas proximidades do local do crime na mesma noite. Com eles foi encontrado um revólver calibre 38, munição e drogas. Os quatro foram encaminhados à delegacia, que ainda investiga se há ligação com o duplo assassinato.