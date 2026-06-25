Identificados os dois homens mortos dentro de carro no bairro Cristal, em Porto Alegre

Após duplo homicídio, policiais apreenderam drogas, munição, dinheiro e um revólver calibre 38 com suspeitos. Brigada Militar / Divulgação

Foram identificados como Gabriel Becker de Farias, 30 anos, e Therick Eduardo da Cruz Melo, 25, os dois homens mortos a tiros dentro de uma Range Rover no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre, na noite de terça-feira (23). Eles foram atingidos por cerca de 15 tiros na Rua Berlin, localidade da Vila Pedreira.

Conforme a Polícia Civil, os dois homens tinham antecedentes criminais. A 6° Delegacia de Homicídios investiga o caso como execução.

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