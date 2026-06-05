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Identificados os dois homens mortos a tiros no bairro Niterói, em Canoas

Uma adolescente também ficou ferida na ocorrência; conforme a polícia, as vítimas foram surpreendidas enquanto dormiam

Tiago Bitencourt

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