Identificados os dois homens mortos a tiros no bairro Niterói, em Canoas

Crime ocorreu na Rua Garibaldi. Polícia Civil / Divulgação

Foram identificados como Kauã Sena, 21 anos, e Matheus Pereira, 26 anos, os dois homens mortos a tiros na madrugada desta sexta-feira (5), no bairro Niterói, em Canoas. Uma adolescente de 13 anos também foi baleada na ocorrência. Conforme a polícia, ela foi atingida na perna e não corre risco de morte.

O crime ocorreu na Rua Garibaldi, por volta das 2h. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos chegaram em um veículo, invadiram a residência e atiraram contra as vítimas, que dormiam no local.

Os dois homens mortos tinham registros policiais por posse de drogas. A perícia preliminar indicou que cada um deles foi atingido por cinco disparos.

A suspeita da Brigada Militar é de que o ataque esteja relacionado ao tráfico de drogas. Os autores dos disparos ainda não foram identificados e, até o momento, ninguém foi preso.