Homem que reagiu a assalto a revenda de carros em Porto Alegre se apresenta à polícia e diz ter agido em legítima defesa

Homem compareceu à 8ª DP acompanhado por advogados. Reprodução / RBS TV

Um homem que efetuou disparos durante um assalto a uma revenda de veículos há uma semana no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, se apresentou à polícia, na tarde desta segunda-feira (8), acompanhado de advogados. Ele compareceu voluntariamente na 8ª Delegacia de Polícia (DP) e prestou depoimento sobre o caso.

Segundo a defesa, o homem, que não teve a identidade revelada, estava no estabelecimento quando dois criminosos armados teriam invadido o local e anunciado o roubo. Ele teria agido em legítima defesa, segundo o relato do advogado.

Um dos suspeitos do assalto morreu. O dono da revenda e uma pedestre ficaram feridos na ocorrência (relembre o caso abaixo).

— Ele tentou, então, se defender de uma situação contra a vida dele — diz o advogado Paulo César Miranda.

De acordo com o advogado, o cliente colaborou com a investigação e entregou a arma utilizada na ação. O advogado também informou que o homem possui registro como CAC (colecionador, atirador e caçador) e que outra arma, legalizada e guardada em casa, também foi entregue às autoridades para perícia.

Investigação

A Polícia Civil investiga as circunstâncias dos disparos e busca esclarecer a sequência dos fatos. O delegado Luciano Dias Peringer disse que o autor dos tiros já havia sido identificado e confirmou que o homem apresentou sua versão ao se entregar.

A investigação também deve confirmar se houve troca de tiros, como relatado pelo homem,

— Isso a gente vai também aguardar o resultado das perícias que foram solicitadas no dia — explica Peringer.

As informações do depoimento serão analisadas junto com imagens de segurança e demais elementos reunidos pelos investigadores. A expectativa da polícia é concluir o inquérito até quarta-feira (10), prazo estabelecido em função da prisão preventiva de um dos envolvidos no assalto.

Relembre o caso

O assalto aconteceu no fim da tarde de segunda-feira (1º). Durante a invasão, houve troca de tiros.

O dono da revenda foi atingido na perna. Uma mulher de 21 anos, que passava pela Avenida Protásio Alves após sair do trabalho, acabou ferida por um disparo.