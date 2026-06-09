Segurança

Três Figueiras
Notícia

Homem que reagiu a assalto a revenda de carros em Porto Alegre se apresenta à polícia e diz ter agido em legítima defesa

Homem com registro de CAC entregou armas à polícia, que apura sequência dos fatos. Suspeito do assalto morreu, enquanto dono da revenda e pedestre ficaram feridos

Maria Eduarda Ely

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS