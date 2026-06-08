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Homem que matou três pessoas da mesma família em Santa Cruz do Sul é denunciado por homicídio triplamente qualificado

Segundo a denúncia do Ministério Público, Vespasiano Giehl cometeu o crime motivado por uma dívida e por acreditar que as vítimas praticavam roubos na região

Guilherme Milman

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