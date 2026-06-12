Homem que jogou querosene na companheira tem prisão preventiva decretada pela Justiça em Estância Velha

Suspeito permanece recolhido no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional. Guarda Municipal de Estância Velha / Divulgação

A Justiça decretou a prisão preventiva do homem suspeito de jogar querosene sobre a companheira enquanto ela dormia, em Estância Velha, no Vale do Sinos. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (10), quando a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Na decisão, a juíza Michele Scherer Becker destacou a gravidade dos fatos e o histórico de violência doméstica envolvendo o casal. Segundo a magistrada, a medida tem como objetivo garantir a integridade física e psicológica da vítima.

A Polícia Civil também dará continuidade às investigações. A mulher e a enteada dela, de 21 anos — filha do suspeito e incluída como vítima no inquérito —, serão ouvidas novamente nos próximos dias.

De acordo com o delegado Rafael Sauthier, os novos depoimentos buscam esclarecer as circunstâncias do caso e ajudar a definir se o episódio poderá ser enquadrado como tentativa de feminicídio.

A vítima recebeu atendimento médico no Hospital de Estância Velha após relatar ardência no rosto em razão do contato com o combustível, mas já foi liberada.

O suspeito permanece recolhido no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (NUGESP) e aguarda transferência para uma unidade prisional.

Relembre o caso

Segundo a investigação, o homem teria despejado querosene sobre a companheira enquanto ela dormia na residência do casal. A mulher conseguiu deixar o local e pedir ajuda.

Inicialmente, o suspeito foi preso em flagrante por violência doméstica. Com o avanço das investigações e a análise dos elementos do caso, a Polícia Civil passou a avaliar a possibilidade de enquadramento por tentativa de feminicídio.

Como pedir ajuda

Brigada Militar | 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte , na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas | Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço, é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.