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Homem que jogou querosene na companheira tem prisão preventiva decretada pela Justiça em Estância Velha

Polícia Civil também vai ouvir novamente a vítima e a enteada dela para avaliar se o caso pode ser enquadrado como tentativa de feminicídio

Airton Lemos

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