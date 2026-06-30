Homem morto com 25 tiros em Porto Alegre foi preso em 2017 por integrar grupo de assaltantes de banco em Santa Catarina

Cerca de 25 tiros foram disparados na ocorrência no bairro Santana. Jeff Botega / Agencia RBS

O homem morto a tiros na manhã de segunda-feira (29), na Rua Gastão Rhodes, no bairro Santana, em Porto Alegre, acumulava trajetória criminal dentro e fora do Rio Grande do Sul.

O delegado que investiga o caso, Eric Dutra, titular da 2ª DPHPP, confirma que Jaider Torão Ferreira Júnior, 36 anos, tinha antecedentes por roubo a banco, tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

— É alguém com um histórico antigo em crimes patrimoniais e, mais recentemente, ligados ao narcotráfico. Nosso primeiro entendimento é que a vítima não tinha relação com Porto Alegre, mas era um alvo prioritário de suspeitos, possivelmente da Região Metropolitana — confirma o diretor da DPHPP da Capital, delegado Thiago Lacerda.

Há quase 10 anos, Ferreira Júnior foi ferido durante confronto entre policiais e suspeitos de integrarem um grupo de assaltantes de banco. No dia 11 de fevereiro de 2017, pelo menos oito bandidos estariam se preparando para invadir uma agência do Banco do Brasil em São João Batista (SC) quando foram interceptados por policiais civis.

Houve confronto. Três suspeitos foram mortos. Ferreira Júnior foi atingido por disparos de arma de fogo e levado em estado grave para o hospital, mas sobreviveu e foi preso.

Dois policiais também se feriram, inclusive o então delegado Anselmo Cruz, da Diretoria Estadual de Investigações Criminais de Santa Catarina (Deic/SC).

Na segunda-feira, quando foi assassinado, Ferreira Júnior usava tornozeleira eletrônica e, segundo a polícia, havia saído da prisão em março. No ano passado, ele já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em Canoas.

Investigação da morte

A 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DPHPP) de Porto Alegre segue investigando as circunstâncias do assassinato de Jaider Torão Ferreira Júnior, 36 anos.

De acordo com o delegado Thiago Lacerda, após a execução, os criminosos que mataram Ferreira Júnior fugiram em direção a Canoas, mesmo município onde nasceu a vítima.

Um homem, que portava uma pistola 9mm, chegou a ser preso nas proximidades de onde aconteceu o crime, no bairro Santana, mas a polícia ainda investiga a relação dele com o assassinato.

Emboscada

De acordo com a investigação, a vítima foi emboscada. Os autores do crime teriam organizado a logística para atacá-lo e sabiam que a companheira dele tinha uma consulta agendada. Eles também contavam com apoio para a fuga.

— A esposa dele estava junto, mas não se feriu — informou o delegado que investiga o caso, Eric Dutra, titular da 2ª DPHPP.

Leia Mais Grupo suspeito de contrabando de agrotóxicos é alvo de investigação da Polícia Federal no Norte do RS e no Paraná