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Homem morto com 25 tiros em Porto Alegre foi preso em 2017 por integrar grupo de assaltantes de banco em Santa Catarina

Polícia ainda apura circunstâncias e motivações do assassinato de Jaider Torão Ferreira Júnior, na segunda-feira, no bairro Santana

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