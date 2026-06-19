Homem morre após ser atingido por tiro no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre

Um auxiliar de enfermagem de 28 anos morreu na manhã desta sexta-feira (19) após ser atingido por disparo de arma de fogo, no bairro Restinga. O caso ocorreu por volta de 6h. Uma adolescente de 17 anos foi a autora do disparo.

Segundo informações da Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca) da Polícia Civil, que investiga o caso, a vítima entregou a arma para a jovem sem perceber que ainda havia uma munição, foi quando ela apontou o revólver e apertou o gatilho.

De acordo com a delegada Flavia Faccini, os dois estavam em uma residência com mais duas pessoas: outra adolescente de 17 anos e um homem maior de idade que fugiu do local. Ainda de acordo com a polícia, o grupo se conheceu em uma festa.

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A autora do disparo será autuada por ato infracional análogo ao homicídio doloso, por dolo eventual, quando não há a intenção, mas se assume o risco de matar.