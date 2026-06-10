Homem é preso por suspeita de tentativa de feminicídio após atacar mulher a facada no rosto em Canoas

Um homem de 42 anos foi preso por suspeita de tentativa de feminicídio na manhã desta quarta-feira (10), no bairro Estância Velha, em Canoas, na Região Metropolitana. A vítima, uma mulher de 29 anos, foi atingida por uma facada no rosto durante uma discussão motivada por ciúmes.

De acordo com a delegada Luciane Bertoletti, titular da 3ª Delegacia de Polícia de Canoas, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora das Graças, onde permanece internada.

Conforme o relatório médico, ela não corre risco de vida, embora permaneça internada para acompanhamento.

A Polícia Civil apura as circunstâncias da agressão e investiga o caso como tentativa de feminicídio. Segundo a investigação, a vítima não possui medida protetiva contra o suspeito.

Até o momento, os investigadores não conseguiram conversar com a vítima em razão do atendimento médico.