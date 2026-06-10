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Homem é preso por suspeita de tentativa de feminicídio após atacar mulher a facada no rosto em Canoas

Vítima, de 29 anos, foi levada ao hospital após agressão motivada por ciúmes e não corre risco de vida

Leonardo Martins

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