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Líquido inflamável 
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Homem é preso por suspeita de jogar querosene na companheira enquanto ela dormia em Estância Velha

Vítima procurou hospital após sentir ardência provocada pelo combustível; Polícia Civil apura o caso e não descarta indiciamento por tentativa de feminicídio

Airton Lemos

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