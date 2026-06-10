Homem é preso por suspeita de jogar querosene na companheira enquanto ela dormia em Estância Velha

O suspeito foi encaminhado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional. Guarda Municipal de Estância Velha / Divulgação

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de jogar querosene sobre a companheira enquando ela dormia na madrugada desta quarta-feira (10), no Bairro das Quintas, em Estância Velha. A Polícia Civil investiga o caso.

A vítima, uma mulher de 45 anos, procurou atendimento no Hospital Municipal após acordar com forte ardência no rosto. Segundo o relato dela, o companheiro teria derramado o líquido inflamável sobre sua cabeça enquanto ela dormia.

A situação chegou ao conhecimento das autoridades depois que profissionais do hospital perceberam o forte cheiro de combustível e acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM). Conforme a Secretaria Municipal de Segurança, a mulher apresentava sinais de nervosismo e, durante o atendimento, revelou o que havia acontecido.

Aos agentes, a vítima afirmou que sofria violência doméstica há bastante tempo. Segundo o relato, a enteada dela, de 21 anos — filha biológica do suspeito — também seria vítima frequente de agressões físicas, ameaças e episódios de violência dentro da residência.

Com as informações repassadas pela mulher, a Guarda Municipal foi até a casa do casal e localizou o suspeito. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Depois, passou por audiência de custódia.

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O delegado Rafael Sauthier, responsável pela investigação, informou que o enquadramento do caso ainda será definido ao longo do inquérito.

— A Polícia Civil vai investigar o caso. Ao final, conforme o crime que ficar comprovado, pode haver inclusive mudança de enquadramento para tentativa de feminicídio. Mas ainda é cedo para cravar qualquer conclusão — afirmou.

Segundo o delegado, a vítima já havia obtido medida protetiva contra o agressor em ocasiões anteriores, mas não renovou a proteção judicial, que deixou de ter validade.

O secretário municipal de Segurança, Ozeias Francisco Vieira, destacou que a intervenção das autoridades ocorreu após o acionamento do hospital e ressaltou a importância da denúncia em casos de violência doméstica.

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— Muitas vezes a vítima não consegue procurar ajuda sozinha. Neste caso, foi o hospital que percebeu a situação e comunicou a Guarda. Isso reforça a importância de familiares, vizinhos e profissionais denunciarem situações de violência — disse.

A mulher recebeu atendimento médico, foi liberada e passa a ser acompanhada pela rede de proteção do município. O suspeito foi encaminhado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp).

Como pedir ajuda

Brigada Militar | 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte , na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas | Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço, é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.