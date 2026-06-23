Homem é preso com dinheiro furtado de banco no Vale do Sinos

Um homem de 50 anos foi preso em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, na manhã desta terça-feira (23), com maços de cédulas de dinheiro, num valor total de cerca de R$ 12 mil. A Polícia Civil acredita que os valores são oriundos de um furto a uma agência do Banco do Brasil de Sapiranga, na mesma região, ocorrido na noite do último domingo (21).

Segundo informações do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), as primeiras apurações indicam que criminosos teriam acessado o interior da agência bancária abrindo um buraco na parede, nos fundos do prédio.

Já dentro da agência, eles teriam arrombado o cofre, possivelmente utilizando equipamento do tipo serra de corte. O Banco do Brasil ainda não informou a quantia total levada na ocasião. Não se sabe também quantas pessoas participaram da ação.

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Prisão

Na manhã desta terça, a Brigada Militar de Novo Hamburgo abordou um homem de 50 anos no bairro Canudos e encontrou com ele cerca de R$ 12 mil. A Polícia Civil afirma que as cédulas são oriundas do furto em Sapiranga. Os maços estavam com um lacre do banco.

O suspeito foi conduzido à sede do DEIC, onde foi autuado em flagrante, com pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele não teve a identidade divulgada.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Não foi revelado qual o envolvimento exato do preso no furto. O homem possui antecedentes por apropriação indébita, estelionato, furto arrombamento a estabelecimento comercial, furto qualificado, receptação, entre outros.

Agência fechada

A agência do Banco do Brasil em Sapiranga, localizada no centro da cidade, está fechada após o furto. Segundo o Banco do Brasil, a agência não reabriu para possibilitar o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP) no local. O Banco afirmou em nota que "atua para reestabelecer o atendimento na localidade no menor tempo possível", mas não estima um prazo.