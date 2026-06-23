Segurança

Maços com lacre
Notícia

Homem é preso com dinheiro furtado de banco no Vale do Sinos

Suspeito foi flagrado, em Novo Hamburgo, com R$ 12 mil em espécie. Polícia afirma que dinheiro foi furtado de agência do Banco do Brasil em Sapiranga

Ramon Nunes

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