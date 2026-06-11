Segurança

Tentativa de feminicídio
Notícia

Homem é preso após empurrar esposa em açude e agredir filha grávida em Taquara

Mulher foi salva após ser reanimada por familiares com orientação da Brigada Militar; filha segue em observação

Kathlyn Moreira

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