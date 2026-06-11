Homem é preso após empurrar esposa em açude e agredir filha grávida em Taquara

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio em Taquara, no Vale do Paranhana, após empurrar a esposa em um açude e agredir a filha grávida de 37 semanas com socos. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (10), no bairro Paredão Alto.

De acordo com a Brigada Militar, Rodrigo de Fraga, 42 anos, tentou afogar a companheira, de 48, jogando-a na água. A vítima perdeu os sentidos, mas foi resgatada por familiares e reanimada graças às instruções de primeiros socorros passadas por policiais militares por telefone. Ela recebeu atendimento do Samu e foi levada ao hospital. Segundo a polícia, a mulher não corre risco de morte.

A filha do casal, de 22 anos e grávida, também foi agredida pelo pai ao tentar intervir na situação. A jovem precisou de atendimento médico e, após receber os primeiros cuidados em Parobé, foi transferida para o Hospital Bom Pastor, em Igrejinha. A instituição informou que ela permanece em observação devido aos hematomas. Equipes médicas monitoram a paciente e o bebê, e ambos passam bem.

De acordo com o delegado Valeriano Garcia Neto, Fraga tem registros policiais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. Após ser detido, ele ainda foi conduzido para atendimento médico e, depois, apresentado no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp) em Porto Alegre.

Apesar do histórico por violência doméstica, não havia registro de medida protetiva ativa contra o agressor, segundo o Major Gabriel Enzweiler Damasio, da Brigada Militar.

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos

Serviço gratuito e confidencial do Governo Federal, disponível 24 horas por dia, para proteção e denúncias de violações de direitos humanos