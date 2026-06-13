Homem é morto a tiros e duas pessoas ficam feridas em Gravataí

Um homem de 46 anos foi morto a tiros no fim da manhã deste sábado (13), no bairro Neópolis, em Gravataí, na Região Metropolitana. Dois homens, de 23 e 26 anos, filhos da vítima, também foram baleados e encaminhados para atendimento hospitalar. As identidades das vítimas não foram confirmadas pela polícia.

De acordo com a Brigada Militar, um chamado ao telefone de emergência 190 relatou disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem já sem vida, além dos outros dois feridos.

O atendimento foi realizado por equipes do 17º Batalhão de Polícia Militar, que isolaram a área até a chegada da perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gravataí.