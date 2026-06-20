Homem é morto a tiros ao sair de loja de conveniência no bairro Restinga, em Porto Alegre

Um homem foi morto a tiros por volta das 2h deste sábado (20), no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre.

Conforme a delegada Raíssa Araújo, os três suspeitos chegaram em um veículo e acompanharam a vítima entrando em uma loja de conveniência, na Avenida Nilo Wulff. Em seguida, efetuaram disparos na calçada.

A vítima foi identificada como Matheus Fagundes de Mello, de 27 anos. Ainda de acordo com a delegada, ele foi atingido com um tiro no rosto e morreu no local.