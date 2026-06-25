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Bairro Ipiranga
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Homem é encontrado morto com lesões na cabeça em Sapucaia do Sul

Jovem de 28 anos foi localizado no bairro Ipiranga. Até o momento, ninguém foi preso

Júlia Ozorio

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