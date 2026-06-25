Homem é encontrado morto com lesões na cabeça em Sapucaia do Sul

Um homem de 28 anos foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (24), em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. A vítima ainda teve a identificação divulgada.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no bairro Ipiranga. A vítima foi localizada com lesões na cabeça, possivelmente realizadas por um instrumento contundente. Preliminarmente, se analisa a hipótese de apedrejamento.

Um veículo vermelho e um maço de dinheiro estavam próximos ao corpo da vítima.

A perícia esteve no local e recolheu pistas que podem ajudar a elucidar elementos como motivação e autoria do fato. Segundo o delegado Fabiano Kepp, até o momento, ninguém foi preso.