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Homem é condenado a 29 anos por matar companheira a facadas e decapitá-la em Viamão

Crime foi reconhecido como homicídio triplamente qualificado, além da prática de destruição de cadáver

Zero Hora

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