Segurança

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Homem é assassinado com cerca de 25 tiros em frente a clínica de fisioterapia em Porto Alegre

Depois de atirar na vítima, os criminosos roubaram um táxi, que já foi localizado

Guilherme Milman

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