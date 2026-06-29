Homem é assassinado com cerca de 25 tiros em frente a clínica de fisioterapia em Porto Alegre

Um homem foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (29) na Rua Gastão Rohdes, no bairro Santana, em Porto Alegre. Ele foi identificado como Jaider Torão Ferreira Júnior, 36 anos.
Segundo informações da Brigada Militar (BM), o homem foi atingido em frente a uma clínica de fisioterapia. Pelo menos quatro pessoas estariam em um Captur, de onde partiram os disparos. Foram cerca de 25 tiros.
Na sequência, os criminosos roubaram um táxi. O carro já foi localizado, abandonado na Rua São Luís.
Os autores do crime ainda não foram localizados. A polícia trata o caso como homicídio.
Conforme a polícia, Ferreira Júnior usava tornozeleira eletrônica e havia saído da prisão em março. Ele seria ligado a uma facção criminosa e, no ano passado, foi alvo de uma tentativa de homicídio em Canoas.