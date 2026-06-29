Homem é assassinado com cerca de 25 tiros em frente a clínica de fisioterapia em Porto Alegre

Cerca de 25 tiros foram disparados na ocorrência. Jeff Botega / Agencia RBS

Um homem foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (29) na Rua Gastão Rohdes, no bairro Santana, em Porto Alegre. Ele foi identificado como Jaider Torão Ferreira Júnior, 36 anos.

Segundo informações da Brigada Militar (BM), o homem foi atingido em frente a uma clínica de fisioterapia. Pelo menos quatro pessoas estariam em um Captur, de onde partiram os disparos. Foram cerca de 25 tiros.

Na sequência, os criminosos roubaram um táxi. O carro já foi localizado, abandonado na Rua São Luís.

Leia Mais Polícia prende empresário em ofensiva que apura fornecimento de remédios falsos contra câncer

Os autores do crime ainda não foram localizados. A polícia trata o caso como homicídio.

Conforme a polícia, Ferreira Júnior usava tornozeleira eletrônica e havia saído da prisão em março. Ele seria ligado a uma facção criminosa e, no ano passado, foi alvo de uma tentativa de homicídio em Canoas.

Crime ocorreu no bairro Santana, na manhã desta segunda. Jeff Botega / Agencia RBS