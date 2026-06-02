Segurança

Operação Penhor
Notícia

Grupo lavava dinheiro de venda de armas a facção com revenda de carros; 20 são presos em operação

Núcleo trabalhava a mando de conhecido líder de organização criminosa, preso na Bolívia no ano passado

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS