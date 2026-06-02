Grupo lavava dinheiro de venda de armas a facção com revenda de carros; 20 são presos em operação

Correção: Bruna Graziele Viana é ex-servidora da Câmara de Cachoeirinha, diferentemente do informado das 6h40min às 9h54min desta terça-feira (2). O texto foi ajustado.

Um grupo especializado na venda de armas de fogo e no fornecimento a facções é alvo de operação da Polícia Civil nesta terça-feira (2). Até o momento, 20 pessoas foram presas. Também foram apreendidos oito veículos, um jet-ski e R$ 30 mil. Os alvos prestavam serviço a uma das principais organizações criminosas do Rio Grande do Sul, com atuação no Vale do Sinos. Uma das pessoas presas é Bruna Graziele Viana, ex-servidora da Câmara de Vereadores de Cachoeirinha.

Foi descoberto ainda um esquema de lavagem de dinheiro — que movimentou ao menos R$ 13 milhões — em empresas de fachada e revendas de veículos. Alguns membros atuavam como operadores financeiros e usavam o dinheiro das armas para a compra de carros para as lojas. A polícia identificou dois estabelecimentos: um deles era de fachada e não tinha operação. Já outro opera normalmente em Gravataí, na Região Metropolitana.

São cumpridos 24 mandados de prisão preventiva, sendo três dentro do sistema prisional. O grupo atuava principalmente nas cidades de Cachoeirinha e Gravataí. A ação prevê o sequestro de 36 veículos, todos obtidos com a venda das armas, além de imóveis e outros bens.

Um dos alvos é sócio da revenda citada. Conforme o delegado Wesley Lopes, do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), o dinheiro de origem ilegal era utilizado de forma parcial no estabelecimento. Ou seja, parte das vendas era feita de forma lícita.

— Tinham revendas de veículos que eram utilizadas somente para isso, então, era uma empresa de fachada. Ela não tinha nem a característica de uma empresa de revenda de veículo propriamente dita. As outras empresas realizavam revenda de veículo legais, no entanto, utilizavam parte dessa empresa para lavar o dinheiro — explica Lopes.

Líder de facção

A Polícia Civil não divulga os nomes, mas a reportagem de Zero Hora apurou que entre os alvos está Juliano Biron da Silva, apontado como um dos líderes da principal facção do Rio Grande do Sul. O núcleo investigado prestava serviços à organização.

Biron foi condenado pelo assassinato do fotógrafo José Gustavo Bertuol Gargioni, 22 anos, em Canoas, na Região Metropolitana. O crime aconteceu em 2015.

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Ele estava foragido até setembro do ano passado, quando foi localizado na Bolívia. Desde então, está detido na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. As investigações do Denarc apontaram que ele intermediava o esquema entre o núcleo e a facção.

Em mensagens obtidas pela polícia, Biron se mostra inconformado quando um dos membros do grupo investigado cobra a entrega de armas para um outro membro da facção. Foi a partir desse material que os policiais passaram a investigar a atuação desse grupo.

— Ele utilizava desse núcleo quando necessitava de armamento e também das questões financeiras. O núcleo estava a serviço da facção, logo, a serviço dele — afirma Lopes.

Líder de facção criminosa utilizava grupo para ter acesso a armas e lavar dinheiro. Polícia Civil / Divulgação

A situação deu nome à operação, batizada de Penhor. A ação cumpre ao todo 94 ordens judiciais, entre prisões, busca e apreensão e sequestro de bens, em quatro cidades: Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí e Cidreira.

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Ex-servidora da Câmara de Cachoeirinha

A reportagem apurou que entre os alvos da operação está Bruna Graziele Viana. Ela tinha um cargo comissionado na Câmara de Vereadores de Cachoeirinha até 2024.

Segundo o Portal da Transparência, ela atuou como diretora legislativa. Bruna é casada com o principal alvo da operação, responsável por liderar o grupo. Ele também foi preso.

O marido de Bruna tinha uma revenda de carros usada para lavar dinheiro do comércio ilegal de armas. A reportagem tenta contato com a defesa dela. O espaço segue aberto a manifestações.

O que diz a Câmara de Vereadores

A Câmara Municipal de Cachoeirinha vem a público esclarecer que Bruna Graziele Viana, detida em operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (2), não possui qualquer vínculo com a Casa desde 31 de dezembro de 2024, quando foi exonerada do cargo comissionado que ocupava.