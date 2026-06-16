Segurança

Crimes cibernéticos
Notícia

Grupo que falsificava boletos de financeiras para enganar vítimas é alvo de operação da polícia gaúcha em SP

Investigação se iniciou a partir de uma vítima, do Rio Grande do Sul, que pagou R$ 52,2 mil aos golpistas

Leticia Mendes

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