Grupo que falsificava boletos de financeiras para enganar vítimas é alvo de operação da polícia gaúcha em SP

Um esquema envolvendo a falsificação de boletos por um grupo criminoso de São Paulo, com vítimas em todo o país, levou a Polícia Civil gaúcha a desencadear uma operação nesta terça-feira (16). Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva contra suspeitos de envolvimento nos golpes. A ação é do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

Além das prisões, a Operação Paper Trail cumpre três mandados de busca e apreensão contra o grupo investigado por aplicar golpes com boletos falsos em clientes de instituições financeiras. Segundo a investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos, os criminosos monitoravam relatos publicados numa plataforma online de reclamações para localizar clientes que buscavam quitar empréstimos de forma antecipada e tinham dificuldades para emitir boletos junto às financeiras.

Após identificar as possíveis vítimas, integrantes do grupo entravam em contato por WhatsApp, fingindo ser atendentes das instituições financeiras. Os investigados enviavam boletos falsificados com aparência semelhante aos originais, inclusive com o CNPJ das empresas como supostas beneficiárias finais.

— Eles geravam esses boletos com características idênticas aos boletos verdadeiros, porém alteravam o beneficiário, então o valor que deveria ser destinado à instituição financeira acabava sendo destinado ao grupo criminoso que nós estamos realizando a operação no dia de hoje (terça-feira) — explica o delegado Eibert Moreira Neto, diretor do departamento.

A investigação se iniciou a partir de uma vítima que pagou R$ 52,2 mil aos golpistas por meio de dois boletos fraudulentos. Os documentos foram enviados por uma mulher que se identificou como funcionária de uma financeira. No entanto, tudo fazia parte da fraude. De acordo com a investigação, o grupo por trás do esquema atuava de forma estruturada e com divisão de funções.

Alvos

Um dos investigados é um homem de 35 anos apontado como operador central do esquema. Conforme a apuração, ele tinha acesso privilegiado ao sistema interno de uma das financeiras por meio de um contrato de correspondente bancário com uma empresa de intermediação financeira. A partir desse acesso, o grupo identificava clientes com empréstimos ativos e interesse em quitar as dívidas antecipadamente.

Para a polícia, ele era responsável pela falsificação dos boletos e pelo monitoramento sistemático do site de reclamações, em busca de vítimas. O suspeito já possui antecedentes por estelionato mediante fraude eletrônica com o mesmo tipo de golpe aplicado em outro Estado, em 2021.

— Nós tínhamos um agente infiltrado dentro desse serviço prestado pela instituição financeira. Isso gera uma gravidade muito maior da conduta praticada por ele — diz o delegado.

Outros três investigados também foram identificados pela polícia. Entre eles, uma mulher de 28 anos, companheira do primeiro investigado e apontada como coautora do esquema. Outra investigada de 33 anos seria responsável pela geração dos boletos originais usados como base para as falsificações e pela conta bancária que recebia os valores desviados. Já um homem de 30 anos é investigado por atuar na articulação operacional entre os integrantes do grupo.

— Era o agente que identificava as demandas de boletos fraudulentos a serem gerados, transmitia as linhas digitáveis à titular da conta receptora e coordenava a sincronização entre a disponibilidade da conta bancária e a execução dos golpes — afirma o delegado de Polícia João Vitor Herédia.

O cruzamento dos dados permitiu mapear toda a cadeia de envolvimento dos quatro investigados. Ainda conforme o policial, as investigações incluíram quebras de sigilo telefônico, telemático e informático autorizadas pela Justiça.