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Golpes, endividamento e abandono levam TJRS a ampliar atendimento especializado a idosos

Somente neste ano, projeto que inspirou a iniciativa realizou cerca de 170 atendimentos, o dobro do volume registrado em 2025

Airton Lemos

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