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Golpe usa site falso de cartórios de Porto Alegre para cobrar supostas dívidas; saiba como se proteger

Identidade visual do portal era igual ao do 2º Tabelionato de Notas da Capital. Criminosos entravam em contato também por aplicativos de mensagem

Natália Piva*

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