Golpe usa site falso de cartórios de Porto Alegre para cobrar supostas dívidas; saiba como se proteger

Casos foram informados pelos cartórios ao Tribunal de Justiça do RS. Camila Domingues / Especial

Um novo golpe cibernético circula pelo Rio Grande do Sul. O alvo da vez são os sites do 1º Tabelionato de Protesto de Porto Alegre e do 2º Tabelionato de Notas de Porto Alegre.

Nesta modalidade de golpe, os criminosos entram em contato com as vítimas por e-mail ou WhatsApp informando a existência de uma dívida que, caso não seja paga, será protestada.

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Os golpistas criaram um site com endereço que utiliza mesma identidade visual, denominação e informações institucionais dos cartórios, com o objetivo de induzir os usuários ao erro.

O endereço virtual também é bem semelhante. Enquanto o site falso é cartorioportoalegre.com, o original é cartorioportoalegre.com.br.

— Eles criam título falso, um site falso, entram em contato com as pessoas, que inadvertidamente entram no site e terminam pagando, achando que tem alguma dívida — explica a diretora do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, Laura de Borba Maciel Fleck.

A fraude foi descoberta após duas vítimas entrarem em contato com os cartórios informando a situação. O caso foi registrado na Polícia Civil.

Até o momento, nenhum prejuízo financeiro foi constatado.

Fique alerta

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) orienta que os usuários não realizem quaisquer pagamentos em páginas eletrônicas suspeitas sem que a autenticidade da mesma tenha sido devidamente confirmada. Além disso, recomenda que cobranças, notificações e demais serviços cartorários sejam consultadas diretamente com as autoridades competentes.