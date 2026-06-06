Filho é preso suspeito de matar o próprio pai a facadas em Gravataí

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O corpo foi encontrado nas proximidades da Estrada Dionísio Cardoso de Lima, no bairro Neópolis. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na sexta-feira (5) em Gravataí, na Região Metropolitana, suspeito de matar o próprio pai a facadas. A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Renato Conceição Baptista, de 40 anos.

O corpo foi encontrado nas proximidades da Estrada Dionísio Cardoso de Lima, no bairro Neópolis. A Brigada Militar foi acionada para atender à ocorrência na manhã de sexta-feira e, ao chegar ao local, constatou que o homem estava morto. A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Discussão e consumo de álcool

Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Gravataí, a vítima apresentava lesões provocadas por arma branca.

As investigações iniciais apontam que o crime teria ocorrido após uma discussão familiar, durante o consumo de bebida alcoólica. O filho teria desferido golpes de faca contra o pai e, depois, teria deixado o local.

Prisão no mesmo dia

Ainda na sexta-feira, agentes da DHPP localizaram o suspeito nas proximidades da Estrada Floriano Pacheco com a Rua Matão, em Gravataí. Ele foi encaminhado para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi autuado em flagrante por homicídio.

Conforme a Polícia Civil, a identificação do suspeito ocorreu a partir de contato feito por familiares e do levantamento de registros de desentendimentos anteriores entre os dois. A faca que teria sido utilizada no crime foi apreendida.

Colaboração de familiares

Conforme o delegado Pedro Trajano, titular da DHPP de Gravataí, a rápida elucidação do caso contou com a colaboração de familiares da vítima, que realizaram o reconhecimento fotográfico do suspeito e relataram os desentendimentos anteriores entre pai e filho.

— Em menos de 24 horas a equipe localizou o suspeito e apresentou à Justiça. Homicídio intrafamiliar é um dos mais sensíveis que atendemos. A prova técnica e a oitiva de familiares foram decisivas para elucidar o caso — afirmou.