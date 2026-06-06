Segurança

Homicídio intrafamiliar
Notícia

Filho é preso suspeito de matar o próprio pai a facadas em Gravataí

Homem de 40 anos foi encontrado morto na manhã de sexta-feira no bairro Neópolis

Camila Bengo

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