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Ex-secretária do Bem-Estar Animal de Canoas investigada por mortes de cães e gatos é presa por estelionato

Investigações apontam que Paula Lopes fazia campanhas por meio de sua ONG para auxiliar no tratamento de animais enquanto ordenava que eles fossem sacrificados

Guilherme Milman

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