Segurança

Caso Paula Lopes
Notícia

Ex-secretária de Canoas, policial e outras duas pessoas são indiciadas em caso de eutanásias de animais e apropriação de doações

Investigação apontou que a principal investigada transformou a atividade de resgate em fonte de lucro

Vitor Rosa

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Guilherme Milman

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