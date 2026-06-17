Estudante é atacada por homem em estacionamento da Faculdade de Direito da UFRGS: "Não dormi de tanto medo"

Direção da faculdade afirmou ter tomado providências imediatas para reforçar a segurança no local. Camila Hermes / Agencia RBS

Uma estudante do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi atacada por um homem quando saía do estacionamento da Faculdade de Direito, no centro de Porto Alegre, na noite de segunda-feira (15). A Polícia Cívil abriu um inquérito, nesta quinta-feira (18), para apurar a suspeita de tentativa de estupro.

A vítima é Thaís Machado Simas, 24 anos. Segundo a estudante, o criminoso tentou entrar em seu carro após o término das aulas.

— Eu não dormi essa noite, de tanto medo... De medo do que aconteceu, de insegurança — diz.

Thaís havia saído por volta das 21h20min e retornado rapidamente ao veículo de um amigo para buscar os óculos que havia esquecido. Ao entrar no carro, foi surpreendida por um homem que se aproximou e, conforme o relato, disse para que ficasse quieta porque ele "acabaria rápido".

Em seguida, teria tentado empurrá-la em direção ao banco do passageiro para entrar no veículo.

A estudante afirma que reagiu imediatamente e entrou em luta corporal com o agressor. Ela conseguiu empurrá-lo para fora do carro e passou a gritar por socorro. Os gritos chamaram a atenção de pessoas que estavam próximas e de seguranças patrimoniais da universidade, momento em que o homem fugiu sem levar nenhum objeto.

— Eu pensei que seria estuprada. Naquele momento, foi isso que passou pela minha cabeça — relatou Thaís.

Ela afirma que o homem não chegou a exigir celular, dinheiro ou qualquer outro pertence e que, durante toda a ação, tentou entrar no automóvel.

Ocorrência

A ocorrência foi registrada inicialmente pela Brigada Militar como tentativa de roubo após o atendimento realizado na noite de segunda-feira. Conforme o primeiro boletim de ocorrência, Thaís relatou que um homem pulou a grade da universidade, foi até o carro dela e fugiu após a reação da vítima.

A estudante afirma, no entanto, que somente após deixar o local conseguiu refletir sobre o episódio e concluiu que o ataque não se encaixava na hipótese de roubo.

— Eu fiquei extremamente envergonhada. Na hora, só segui o ritmo do que estava sendo tratado ali como tentativa de roubo. Mas depois, quando cheguei em casa, percebi que aquilo não fazia sentido para mim, porque em nenhum momento ele pediu celular, dinheiro ou qualquer outro objeto — relatou.

Investigação e reforço na segurança

A Brigada Militar informou que elaborou um boletim complementar e que a ocorrência será encaminhada à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), responsável pela investigação.

A Faculdade de Direito da UFRGS confirmou a ocorrência e informou que a estudante foi abordada por uma pessoa externa à universidade. Em nota (leia abaixo), a direção afirmou que adotou providências imediatas para reforçar a segurança no pátio e no entorno da unidade.

Segundo a instituição, o Centro Acadêmico André da Rocha (Caar), com recursos próprios e doações de professores e alunos, adquiriu 20 refletores e duas câmeras de vigilância para ampliar o monitoramento da área. A faculdade também informou que está em contato com a Administração Central da UFRGS para a adoção de novas medidas de segurança.

Ainda conforme a nota, o Caar e o Diretório Central dos Estudantes (DCE) protocolaram junto à prefeitura de Porto Alegre um pedido de melhorias em um beco localizado em frente ao estacionamento da unidade. Também está sendo articulada uma reunião com a Brigada Militar para discutir o reforço do policiamento no entorno do campus.

Thaís afirma ter participado de reuniões com representantes da direção e do Centro Acadêmico após o episódio e destaca que não considera que a universidade tenha sido omissa diante do ocorrido.

— Eles estão tentando fazer o que podem. Professores, alunos e o Centro Acadêmico estão buscando alternativas, mas tem coisas que vão além da capacidade deles. O que realmente faria diferença seria ter uma viatura na região durante a noite — afirmou.

A Brigada Militar foi questionada pela reportagem sobre a possibilidade de reforço no policiamento no entorno da Faculdade de Direito da UFRGS, mas não se manifestou sobre o tema até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para posicionamento.

Nota da Faculdade de Direito da UFRGS e do CAAR:

A Faculdade de Direito da UFRGS e o Centro Acadêmico André da Rocha (CAAR) divulgaram a seguinte nota:

"NOTA À COMUNIDADE ACADÊMICA

A Direção da Faculdade de Direito da UFRGS informa que tomou conhecimento da ocorrência registrada na noite de segunda-feira, 15 de junho, no estacionamento da unidade, envolvendo a abordagem indevida sofrida por uma aluna, que foi surpreendida por pessoa externa à Universidade.

O fato ocorreu em área onde a circulação é aberta à comunidade em geral. A estudante recebeu atendimento no local e a ocorrência foi registrada junto aos órgãos competentes.

A Direção informa que, assim que tomou conhecimento da situação, adotou providências para a atenção imediata da segurança no pátio da Faculdade de Direito e no seu entorno. Somando esforços a essas medidas, o CAAR, com recursos próprios e doações de professores e alunos, adquiriu 20 refletores e 2 câmeras de vigilância para reforçar a segurança no estacionamento.

A administração orienta que qualquer situação suspeita seja comunicada prontamente à equipe de segurança.

Recomenda-se, ainda, que a comunidade acadêmica observe as seguintes medidas de prevenção:

evitar estacionar, durante a noite, em locais muito próximos à grade externa;

ao se dirigir ao veículo, especialmente quando estacionado próximo à cerca ou em caso de insegurança, solicitar o acompanhamento da equipe de segurança;

ao solicitar transporte por aplicativo, tanto pela Rua Sarmento Leite quanto pela Avenida João Pessoa, aguardar o veículo dentro do pátio;

manter salvos na agenda do celular os números da Coordenadoria de Segurança da UFRGS, que conta com plantão 24 horas: (51) 3308-4459 e (51) 3308-5079.

Diante disso, estamos em contato constante com a Administração Central da UFRGS para a adoção de medidas efetivas.

Em parceria com o DCE da UFRGS, o CAAR protocolou junto à Prefeitura de Porto Alegre uma solicitação de melhorias no beco em frente ao estacionamento da Faculdade. Além disso, está sendo agendada uma reunião com a Brigada Militar para tratar do efetivo no entorno do Campus.

Reafirmamos nosso compromisso com a construção de uma Universidade mais segura.

Faculdade de Direito da UFRGS