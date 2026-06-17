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Estudante é atacada por homem em estacionamento da Faculdade de Direito da UFRGS: "Não dormi de tanto medo"

Vítima afirma que suspeito tentou entrar em seu carro após fim de aula na noite de segunda-feira, quando ela saía do local

Airton Lemos

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