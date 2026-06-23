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"Era o dinheiro da minha vida": vítimas contam como funcionava esquema de falsos investimentos no RS

Na semana passada, um homem de 31 anos foi preso por suspeita de liderar um esquema de fraude financeira que desviou mais de R$ 1,1 milhão

Júlia Ozorio

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